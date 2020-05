Sotto i livelli della vigilia l'indice delle società immobiliari in Italia (-0,59%), andamento negativo per Nova Re

comparto immobiliare italiano

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

Risanamento

Aedes

PLC

(Teleborsa) - Ilsi è mosso in territorio negativo, mentre l'accusa una forte perdita.Il, che ha avviato gli scambi a quota 8.303,4, ha chiuso a 8.316, in calo di appena -49,42 punti rispetto ai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'si porta a 313, dopo aver aperto a 319.Tra ledi Piazza Affari, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 3,72%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,49%.Giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,03% sui valori precedenti.