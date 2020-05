Wall Street chiude pesante su avvertimenti Fauci

Dow Jones

(Teleborsa) - A picco Wall Street in chiusura di seduta, a causa dei timori di una seconda ondata di contagi, dopo gli avvertimenti arrivati dal virologo USA Anthony Fauci sulle riaperture "anticipate". E' troppo presto - ha detto - per la Fase 2. Ilaccusa un ribasso dell'1,89%; sulla stessa linea loè crollato del 2,05%, scendendo fino a 2.870,12 punti. Depresso il(-2,01%), come l'S&P 100 (-1,9%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,84%),(-2,67%) e(-2,36%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -5,72%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,41%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,32%.In caduta libera, che affonda del 3,16%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,49%),(+3,24%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,80%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,02 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 5,48%.Sensibili perdite per, in calo del 5,21%.