Calo nei mercati europei, Milano inclusa

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. A Wall Street, loprosegue le contrattazioni in calo.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,08. L', in aumento (+1,09%), raggiunge 1.732,3 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,04%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +234 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,80%.tonfo di, che mostra una caduta dell'1,95%, lettera su, che registra un importante calo del 2,84%, e affonda, con un ribasso dell'1,65%.A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso dell'1,84%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 18.462 punti, in forte calo dell'1,78%. Negativo il(-1,25%), come il FTSE Italia Star (-1,4%).Scivolano sul listino milanese tutti i settori.Nel listino, i settori(-4,22%),(-3,42%) e(-3,14%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,61%),(+0,91%) e(+0,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,64%.Crolla, con una flessione del 4,58%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,04%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,55%.Tra i(+3,06%),(+2,10%),(+0,62%) e(+0,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,32%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,44%.In caduta libera, che affonda del 4,88%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,86 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati, si attende dalla Francia la, prevista domani alle 08:45, per il quale gli addetti ai lavori prevedono un valore di 0,4%. L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) misura le variazioni dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati dai consumatori su un periodo predefinito.È previsto dalla Germania l', atteso domani alle 10:00 che, in base alle analisi degli esperti del settore, è. Il PIL, Prodotto Interno Lordo, indica il valore dei beni e dei servizi prodotti in un anno dall'economia di un paese. E' un importante indicatore dello stato dell'economia.In Unione Europea sarà annunciatoalle 11:00 di domani che, secondo gli analisti, sarà di -3,8%.