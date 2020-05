Dl rilancio, Sangalli: bene ma serve di più per rilancio

(Teleborsa) - "aver evitato l'aumento automatico dell'così come l'di giugno. Bene come abbiamo chiesto i primi. Ma serve subitoper leche". Questo il commento del Presidente di Confcommercio,il giorno dopoin Consiglio dei Ministri sulSecondoservono "a fondo perduto. Più contributi per la filiera deldella ristorazione e per iche devono riaprire. Piùper pagare le. Laè di proporzioni mai viste occorre un'azione piùper un vero