Sesa, acquista il 51% di Infolog

Sesa

(Teleborsa) - Il Gruppo, operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business, ha sottoscritto un(Var Group), società interamente controllata da Sesa attiva nel settore Software e System Integration, del 51% del capitale di Infolog (Infolog).Il- in linea con i parametri EV/Ebitda di riferimento normalmente applicati dal Gruppo Sesa (4,75x Ebitda medio normalizzato) - verrà liquidato in parte al closing ed in parte nei 24 mesi successivi all'operazione, verificata la continuità gestionale e sulla base di un piano di allineamento di interessi con i soci fondatori che resteranno coinvolti nella gestione per un periodo almeno decennale.L’acquisizione ha pertanto tra i principali milestone la continuità manageriale ed operativa dei soci fondatori (Giorgio Tesorieri, Paolo Lugli e Umberto Vescovini) e del team interno di risorse specializzate.