Andamento positivo per il comparto chimico italiano (+0,73%)

(Teleborsa) - L'si è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 12.045,3, e si è poi portato a quota 12.136,7, in aumento dello 0,73% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'archivia la seduta in territorio positivo a 962, dopo aver avviato la seduta a 958.Tra le azioni del, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,86%.