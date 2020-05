Andamento sostenuto per l'indice del settore alimentare italiano (+2,49%)

comparto alimentare a Piazza Affari

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance delIlha aperto a quota 80.986,3 e sta trattando a 80.799,2, balzando del 2,49% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 433 dopo un avvio a quota 430.Tra ledi Piazza Affari dell'indice alimentare, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,62%.Tra ledi Milano, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,62% sui valori precedenti.Laavanza dell'1,36%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,02%.