Avio, team italiano per lancio Vega muove verso Kourou

(Teleborsa) -, nella Guyana francese, in vista del, il lanciatore prodotto da, che porterà in orbita 52 satelliti utilizzando per la prima volta l’innovativo dispenser SSMS. Sarà il primo lancio dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria mondiale.L'azienda spaziale di Colleferro ha annunciato oggi che, fra ingegneri e tecnici spaziali,, capoluogo della Guyana francese,a bordo di unappositamente acquistato da Avio. Il team, che sarà presente per tutto il periodo della missione in Guyana, eitaliane della filiera dello Spazio comeE' il primo trasporto effettuato da un aereo italiano verso quella destinazione, nel bel mezzo dell’emergenza COVID-19, e quindi l’organizzazione della missione ha seguito, resa possibile anche dallae consulenza della(presso il quale dal 2018 è attivo il Comitato Interministeriale per le politiche dello Spazio) e delloNel protocollo, definito tenendo anche conto delle indicazioni delle autorità francesi, per garantire la sicurezza sanitaria delle persone in partenza, è, prima di poter iniziare le operazioni della campagna che porterà alla missione nr. 16 di Vega a metà di giugno."Sono state necessarie delle misure molto particolari per far lavorare le persone in maniera sicura, quindi si sono osservati schemi di lavoro nuovi che garantiscono il distanziamento tra le persone e l'utilizzo massivo di dispositivi di protezione individuali, come lemascherine e altri strumenti, anche per la sanificazione degli ambienti", ha spiegato Giulio Ranzo, Amministratore delegato di Avio."L'italia - ha sottolineato - ha sempre avuto passione e interesse per il volo nello spazio. Oggi non sarebbe possibile accedere allospazio per l'italia se non ci fosse una grande cooperazione fra le varie istituzioni e le aziende private come Avio che operano in questo settore. In questo caso specifico ringraziamo sinceramente lo Stato Maggiore della Difesa, il Ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Comitato interministeriale per le politiche dello spazio, per tutto il supporto che abbiamo ricevuto per poter realizzare una missione speciale in un periodo speciale".