Brilla il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

beni di consumo secondari

informatica

American Express

Cisco Systems

United Health

JP Morgan

Coca Cola

Lam Research

KLA-Tencor

Discovery

Discovery

Equinix

Mylan

Bed Bath & Beyond

Alexion Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,62%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata lunedì scorso; sulla stessa linea, lotermina la giornata in aumento dell'1,15%. Positivo il(+1,05%), come l'S&P 100 (1,1%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,64%),(+1,31%) e(+1,26%).Altra i(+7,39%),(+4,53%),(+4,49%) e(+4,20%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,55%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,38%),(+7,73%),(+7,37%) e(+6,69%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,88%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,06%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,83%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,49%.