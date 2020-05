CIR, F.lli De Benedetti presenta lista per rinnovo CdA

CIR

(Teleborsa) -rende noto che la società F.lli De Benedetti, titolare del 30,03% del capitale sociale e del 44,93% dei diritti di voto, è l'unico azionista ad aver presentato una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022, previsto in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti, che si terrà l'8 giugno in unica convocazione.F.lli De Benedetti ha, inoltre, comunicato che in Assemblea proporrà di fissare in 12 il numero dei componenti il CdA, rispetto ai 9 amministratori attualmente in carica.: De Benedetti Rodolfo, Monica Mondardini, Edoardo De Benedetti, Marco De Benedetti, Franco De Benedetti, Philippe Bertherat (indipendente), Maristella Botticini (indipendente), Paola Dubini (indipendente), Giannini Silvia (indipendente), Marocco Pia Luisa (indipendente), Francesca Pasinelli (indipendente) e Maria Serena Porcari (indipendente).