Coronavirus, a New York City la fine del lockdown slitta al 28 maggio

(Teleborsa) -. A stabilirlo unche ha esteso il periodo di lockdown fino alla fine del mese per le regioni dello Stato che non soddisfano i criteri minimi stabiliti – declino dei nuovi casi, aumento delle capacità ospedaliere, di effettuare test e di tracciare i contaggi – che prevedono la possibilità di una graduale ripresa delle attività economica.Pronte per. In queste regioni è stata autorizzata, infatti, la riprese di attività non indispensabili tra cui l'edilizia, la produzione e la vendita al dettaglio, a patto che vengano rispettate le norme di sanificazione e distanziamento sociale.Cuomo, nel tweet che ha annunciato le nuove disposizioni, ha specificato che le restanti parti dello Stato".Secondo i dati aggiornati della John Hopkins University, nello Stato di New York sono stati registrati 27.641 decessi dall'inizio dell'emergenza Coronavirus.