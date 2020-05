Coronavirus nel mondo: Usa il paese più colpito, ristoranti aperti in Germania

(Teleborsa) - Più di. Sono i numeri della pandemia di Coronavirus riportati dalla John Hopkins University. Ildove si contano 1,4 milioni di casi e quasi 86mila decessi e dove l'epidemia sembra aver già duramente danneggiato il tessuto economico.Questa settimana altri: il numero totale dei richiedenti raggiunge quota 36 milioni, un livello mai visto dalla Grande Depressione degli anni '30. Ad inizio settimana il virologo della Casa Bianca, Anthony Fauci, è stato ascoltato in audizione al Senato e ha riferito dei pericoli legati ad sospensione prematura delle misure restrittive a cui ha risposto ilIn Europa, è(rispettivamente 234.441 e 33.693) per Sars-Cov-2. In Spagna sono stati registrati 230.183 casi e 27.459 decessi, in Francia 178.994 casi e 27.428 decessi, mentre: questa sera a Berlino riaprono i ristoranti, da domani riprende il campionato di calcio della Bundesliga e verranno allentate le regole di quarantena per i viaggiatori che arrivano dall'Unione Europea e dal Regno Unito. Il Belgio è il paese con il più alto tasso di mortalità – il dato più alto dalla Seconda Guerra Mondiale – mentre, con 35 positivi registrati nelle ultime due settimane.La task force russa ha comunicato che il numero di vittime nel paese è di 2.418.. Al momento ci sono solo 91 persone in tutto il paese che stanno ricevendo cure, mentre altre 623 sono in isolamento domiciliare. A Wuhan, la città dove è stato individuato il primo focolaio dell'epidemia da Coronavirus, il governo ha deciso di sottoporre tutti gli abitanti al test tramite tampone:, dopo che per circa un mese in tutta la città non era stato registrato alcun caso.Nel sud-est asiatico, complessivamente per il 54% della popolazione. Tra le province in cui rimarrà in vigore ci sono quella della capitale Tokyo e quella di Osaka.: finora ci sono stati oltre 14.131 decessi a fronte di 206.507 casi registrati.