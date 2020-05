Dl Rilancio, Tajani: "Inadeguato, in ritardo e senza strategia"

(Teleborsa) - C'è chi nei giorni scorsi aveva consigliato al Governo di ribattezzare il provvedimento "decreto Ritardo". Vanno nella stessa direzione anche le critiche mosse questa mattina dalche, in un'intervista al Mattino, definisce– afferma Tajani –. Non ci sono misure reali per ilIl bonus serve a ben poco. Bisogna dare soldi veri a tutte le famiglie perché davvero trascorrano le vacanze in Italia e non semplici e complicatissime detrazioni. Bastava un meccanismo per scalare dalle tasse le somme spese negli hotel, nelle strutture, nei ristoranti italiani. Se non si interviene in questo senso non si riesce a competere con altri grandi Paesi europei. Per esempioSull'la sanatoria non serve e nulla, perché è un provvedimento di marca ideologica e questo settore, vitale per l'economia italiana e per il Sud, non si sostiene con l'ideologia". In questo scenario il vicepresidente di FI proponeperché in agricoltura non servono braccianti e non si può pensare che tutti gli imprenditori siano caporali. Il Governo – ha concluso Tajani – ha soltanto esteso a questo settore la sua miope visione assistenziale".