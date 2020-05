Ribasso dell'indice media italiano (-0,71%), flessione scomposta per Mondadori

comparto media dell'Italia

(Teleborsa) - Ribasso per il, a dispetto dell'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 8.208,2, in discesa di 58,61 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in forte rialzo a 171, dopo aver avviato la seduta a 169.Tra le azioni del, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,53%.In caduta libera, che affonda del 2,31%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,26%.Tra ledi Piazza Affari, in forte ribasso, che mostra un disastroso -3,09%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,55%.