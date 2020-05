Unidata, ricavi primo trimestre a 3,6 milioni: crescita a doppia cifra

Unidata

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre 2020 con ricavi netti pari a 3,6 milioni di euro, registrando unrispetto allo stesso periodo del 2019, distribuiti per l’85% su Fibra & Networking e per il 15% su servizi di Cloud & Data Center.Laal 31 marzo 2020 è, passando da una posizione negativa (Debito) di 0,6 milioni euro al 31 Dicembre 2019 ad una positiva (Cassa) di 4 milioni di euro al primo trimestre 2020 al netto della raccolta in IPO (includendo la raccolta la PFN è positiva e pari a circa 9 milioni di euro).(7.500), l'ARPU (valore mensile per cliente) rimane stabile per il mercato business, circa 500 euro ed in aumento del 3% per il residenziale, pari a circa 22,30 euro.” - dichiarache evidenziano una crescita rilevante rispetto allo stesso periodo del 2019 e siamo lieti di condividerli con il mercato.e confermano la bontà delle strategie adottate e la".