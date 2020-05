Fase 2, Conte su ripartenza: "Rischio calcolato quindi si può ripartire"

(Teleborsa) - "Affrontiamo questa fase 2 con la". A parlare è ilin conferenza stampa da Palazzo Chigi, la prima a cui i giornalisti sono fisicamente presenti, durante la quale ha spiegato il Decreto per leUnma ormai. "Lequindi si può ripartire. Con fiducia e senso di responsabilità, stiamo affrontando, stiamo affrontando questo rischio e lo stiamo accettando, altrimenti non potremmo ripartire. Dovremmo aspettare la scoperta e la commercializzazione del vaccino, ma non ce lo possiamo permettere. Se la curva dovesse risalire, il".Il Premier ha quindi annunciato che da, i, a patto che le. Dal 25 maggio ripartiranno anche palestre e piscine, mentre dalsarà la volta di cinema e teatri".della fase 1 il, dovranno anche loro assumersi le responsabilità", evidenzia il Premier, sottolineando che dal 18 maggio nonostante l'entrata in vigore del Decreto sulle riaperture e quindi una maggiore libertà di spostamenti "perché obbligatoria, nei luoghi chiusi". Resta ilA proposito della ripresa delha sostenuto che si deve "aspettare che. Per avventurarsi con una data bisogna avere qualche elemento in più.