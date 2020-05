(Teleborsa) -

Andamento brillante per il petrolio, peraltro preannunciato dalla buona performance del derivato sul metallo giallo.



L'oro nero ha aperto a quota 29,53, in accelerazione del 5,30% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche il future sull'oro che viaggia a 1.762,41, dopo che in principio di giornata era a quota 1.744,34.

