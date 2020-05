Coldiretti: criminalità organizzata controlla 5mila locali della ristorazione

(Teleborsa) - La malavita è arrivata a controllareche ne comprende la strategicità in tempo di crisi perché consente di infiltrarsi in modo capillare nella società civile e condizionare la via quotidiana della persone.E’ quanto affermato da Coldirettinel commentare il sequestro di bar ed esercizi di ristorazione disposto dalla sezione misure di prevenzione del tribunale della Capitale, su richiesta della Dda eseguito dai Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma."La criminalità organizzata e la camorra – ha sottolineato la Coldiretti –ricattando con l’usura o acquisendo direttamente o indirettamente gli esercizi ristorativi in Italia e all’estero. Unin molte strutture economiche che sono divenute più vulnerabili ai ricatti e all’usura".Dall’agricoltura all’allevamento, dalla distribuzione alimentare alla ristorazione, ilsecondo la Coldiretti. “Gli ottimi risultati dell’attività di contrasto confermano la necessità di tenere alta la guardia e di stringere le maglie ancora larghe della legislazione con la riforma dei reati in materia agroalimentare –– l’innovazione tecnologica e i nuovi sistemi di produzione e distribuzione globali rendono ancora più pericolose le frodi agroalimentari che per questo vanno perseguite con un sistema punitivo più adeguato con l’approvazione delle proposte di riforma dei reati alimentari presentate da Giancarlo Caselli, presidente del comitato scientifico dell’Osservatorio Agromafie”.