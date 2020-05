Coldiretti: fine del lockdown per ristorazione riattiva settore vinicolo da 6 miliardi

(Teleborsa) - L'attesa riapertura di ristoranti, trattorie, osterie, agriturismi, cantine e bar riattiva un. È quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che con la fine del lungo periodo di chiusura sarà finalmente possibile tornare a scegliere a tavola fuori casa tra le 523 denominazioni di vino Made in Italy che offre l'Italia."Le misure adottate per arginare la pandemia di Covid-19 – sottolinea la Coldiretti - hanno infatti(Organizzazione mondiale della vite e del vino)"."Si tratta dunque di un appuntamento molto atteso dagli operatori di un settore dal quale – evidenzia l'Associazione – nascono, dalla vigna al tavolo,".à che trova un mercato privilegiato di sbocco in alberghi e ristoranti in tutto il mondo".Iva agevolata e un credito di imposta per i crediti inesigibili derivanti dalla crisi Covid -19 sono alcune delleche è impegnata nella campagna #iobevoitaliano per promuovere gli acquisti. "Ma serve anchecon un piano straordinario di comunicazione sul vino che – sostiene la Coldiretti – rappresenta da sempre all’estero un elemento di traino per l’intero Made in Italy, alimentare e non".