Huawei: decisione Usa minaccia l'intero settore

(Teleborsa) - Arbitraria e perniciosa. Così Huawei ha definito la decisione dell'amministrazione Trump che ha deciso di incrementare l'autorità degli Stati Uniti sulle licenze per la vendita a Huawei di semiconduttori realizzati all'estero ma con la tecnologia USA e che di fattodi questi all'azienda.Huawei in una nota inviata alla testata cinese Global Times: "minaccia di minare l'intero settore in tutto il mondo. Questa nuova regola avrà un impatto sull'espansione, la manutenzione e le operazioni continue di reti per centinaia di miliardi di dollari che abbiamo lanciato in oltre 170 paesi".L'azienda nella stessa nota passa all'attacco. Ciò servirà solo a minare la fiducia delle società internazionali nella tecnologia e nelle catene di approvvigionamento statunitensi". "In definitiva – conclude la nota – questo danneggerà gli interessi degli Stati Uniti".Un principio ribadito dall'azienda anche in occasione del suo 17esimo vertice annuale degli analisti globali che si è aperto oggi Shenzhen: "Le, ma danneggeranno anche le esperienze di clienti e consumatori che utilizzano i prodotti e servizi Huawei".