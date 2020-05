Italiaonline lancia Newsonline: il più grande network di pubblicità su siti di notizie

(Teleborsa) -, una nuova Business Unit all’interno di, la sua concessionaria di pubblicità, e prima nel digitale in Italia per numero di utenti unici, che avràaffiliati.di notizie- Notizie.it, Theitaliantimes.it, ilSussidiario.net, Globalist.it insieme a Giornaledellospettacolo.it, Blitzquotidiano.it insieme a Ladyblitz.it e Primaonline.it - che punta a dare vita aldell'advertising online di settore. Aggregati in un unico network pubblicitario, organizzato e supportato da un team ad hoc, da oggi queste realtà dall’audience già consolidata saranno in grado di rappresentare un bacino di utenza tale da confrontarsi con i principali player nazionali“L’accordo con questo considerevole pool di testate per la raccolta pubblicitaria è per noi motivo di particolare soddisfazione", ha commentato Fabio Peloso, Chief Commercial Officer Italiaonline.Newsonline si presenta al mercato con una(fonte: Audiweb, marzo 2020) nella sua categoria (news&information), che rappresenta circa il 37% della active reach dell’intera popolazione digital. Il target è pressoché equamente distribuito tra uomini e donne, over 35, elevata istruzione ed in gran parte dotato di responsabilità d’acquisto.Italiaonline potrà inoltre mettere in futuro a disposizione degli editori partner la propria piattaforma tecnologica disviluppata totalmente in-house e fulcro della sua data driven strategy.