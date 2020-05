L'indice dei beni personali italiano effervescente (+3,23%), notevole balzo in avanti per Digital Bros

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza del, che rimbalza di 17 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 64.234,8, dopo un esordio a 63.351,6.Tra le azioni italiane adell'indice beni per la casa, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,74%.Su di giri(+3,36%).Tra le medie imprese quotate sul, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,18%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,46%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,87%.Tra le azioni del, brilla, che passa di mano con un aumento del 5,17%.Effervescente, con un progresso del 3,88%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,94%.