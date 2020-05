Male l'indice delle aziende sanitarie (-1,60%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

FTSE MIB

Diasorin

Ftse SmallCap

GPI

Pierrel

(Teleborsa) - Rosso per il, che si discosta dal buon andamento delIlha aperto a quota 248.229,3 in ribasso dell'1,60%, rispetto alla chiusura precedente. In salita invece l'che viaggia a 819, dopo che in principio di giornata era a 813.Tra i titoli del, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,31%.Tra le azioni del, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,83%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%.