Milano chiude seduta euforica. Borse sostenute da titoli oil

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

materie prime

immobiliare

vendite al dettaglio

Unipol

Fiat Chrysler

Tenaris

Saipem

MARR

Autogrill

Enav

Piaggio

Cattolica Assicurazioni

Tinexta

Ascopiave

Italmobiliare

(Teleborsa) -, confortate dall'avvio dellain Italia e dalle speranza che l'Ue trovi la quadra sul recovery fund. A sostenere i mercati ancheche ha rinvigorito il comparto oil.Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,86%. Lieve calo dell', che scende a 1.734,4 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 12,27%.In forte calo lo, che raggiunge +216 punti base (-21 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,68%.in primo piano, che mostra un forte aumento del 5,67%, decolla, con un importante progresso del 4,29%, e in evidenza, che mostra un forte incremento del 5,16%.Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 3,26%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi che aveva preso il via mercoledì scorso; giornata brillante per il, che avanza a 19.027 punti. Ottima la prestazione del(+2,03%), come il FTSE Italia Star (2,9%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+7,52%),(+5,20%) e(+5,13%).Tra idi Milano, in evidenza(+8,63%),(+8,19%),(+7,61%) e(+7,16%).Tra i(+8,13%),(+6,71%),(+6,01%) e(+5,85%).Le più forti vendite su, che scivola del 3,98%.Calo deciso per, che segna un -1,06%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,04%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,97%.