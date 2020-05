Ribasso del settore assicurativo italiano (-1,33%), in forte calo Cattolica Assicurazioni

indice delle società assicurative

comparto assicurativo dell'Area Euro

FTSE Italia Insurance

indice EURO STOXX Insurance

Ftse MidCap

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) - Ribasso per l', a dispetto dell'andamento tonico evidenziato dalIlha aperto a 13.114,4, in discesa di 177,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in forte rialzo a 202, dopo aver avviato la seduta a 201.Tra le azioni del, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 4,47% sui valori precedenti.