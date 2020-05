Turismo, Ue verso progressiva riapertura delle frontiere

(Teleborsa) - "Si arriverà a una soluzione condivisa" e, in vista dell'avvio della stagione estiva "faremo in modo che non ci siano accordi bilaterali tra Paesi che si trasferiscono tutti i turisti". Lo aveva assicuratoalla vigilia della. Al termine del vertice, che ha visto il confronto tra due schieramenti contrapposti,Una dichiarazione di intenti che fa ben sperare pur non scongiurando del tutto, per ora, il"Bene il collegacheCancelleremo gli altri Paesi europei da quelle che si chiamano liste di sconsiglio, cioèBisogna lavorare insieme. Forniremo a tutti i Paesi unCi si potrà muovere tra le regioni e siamoche vogliono passare le loro ferie in Italia. Le nostre strutture – ha spiegato– sono pronte, preparate e all'avanguardia. È inammissibile che ci siano black list tra Paesi Ue.. Ma la lotta che vede da una parte chi si è già organizzato attraverso accordi bilaterali che prevedono corridoi turistici con reciproca libertà di spostamento tra i Paesi firmatari e, dall'altra, chi, come Italia e Spagna, è per aprire a tutti, non è ancora conclusa."Una delle principali nazionalità che che viene in vacanza in Italia è quella tedesca. Al ministro Heiko Maas, e a tutti i ministri coinvolti stamattina, abbiamo illustrato e spiegato le garanzie che darà l'Italia" ha sottolineato il Ministro. Da parte sua, Maas, pur affermando che laha, contestualmente, messo le mani avanti. "Con Italia e Spagna, Paesi particolarmente colpiti dal coronavirus e dove sono ancora in vigore molte limitazioni, bisognerà continuare a parlare – ha puntualizzato il–. I trend del contagio stanno migliorando in molti Paesi europei e. Noi – ha sottolineato Maas – saremo molto cauti. Non vogliamo dare l'impressione che sarà tutto uguale, a prescindere da dove si vada". Nel dettaglioQuesto, tuttavia, non significa – come ha spiegato Maas – " un ritorno veloce al business as usual".Se, e, sulla stessa linea dell'Italia c'è lala cui economia – come quella del nostro Paese – dipende altamente dal turismo. Tuttavia ilDopo che la scorsa settimana Madrid ha imposto una quarantena di due settimane a tutti i viaggiatori mantenendo le frontiere chiusePer comprendere ilbasta guardare iNell'ultimo trimestre lper alloggio, ristorazione, trasporto e shopping.