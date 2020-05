Weber (PPE): no Italexit ma serve verifica diretta su destinazione fondi europei

(Teleborsa) - Evitare un'Italexit ma predisporre una serie die non a risolvere problemi del passato., in un'intervista a La Repubblica sottolinea la necessità che le istituzioni europee supportino finanziariamente il paese, perché un'uscita dell'Italia dall'Unione europea: sarebbe la fine dell'Ue".Weber però mette i paletti affinché questo sostegno sia accettato anche dagli altri paesi dell'Unione. "Voglio essere chiaro.– ha sottolineato Weber – C'è bisogno di controlli rigorosi, per garantire che il denaro venga speso correttamente. A questo scopo sono necessari progetti Ue chiaramente definiti e un rafforzamento delle strutture europee di vigilanza".Una struttura di vigilanza molto rigida: "– ha aggiunto il capogruppo del PPE – Ogni consiglio comunale, ogni Parlamento regionale e anche il Bundestag hanno il diritto di controllare le spese".Per Weber sarebbe necessario inoltre una verifica diretta da parte di Corte dei Conti europea, Commissione e Parlamento: "dovrebbero avere la possibilità di una. In questo modo, l'Ue non sarebbe costretta a basarsi esclusivamente sui dati messile a disposizione da ogni Paese".