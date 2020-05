BTP Italia, si replica: ordini sfiorano già 2,5 miliardi

incassato ieri 4 miliardi

(Teleborsa) -: a metà giornata glidi euro. Il titolo per la clientela retail, destinato a finanziare gli interventi del governo per la crisi da Covid-19, ha giàNell'intensione del Tesoro, questa emissione dovrebbe fruttare fra i 13 ed i 16 miliardi e di questo passo il collocamento è sulla buona strada per onorare le aspettative del MEF.di raccolta per i clienti retail, poi ilsarà la volta degli