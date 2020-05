Exprivia, il CdA conferma rinvio approvazione bilancio e conti 1° trimestre

Exprivia

(Teleborsa) - Ilne di, società quotata al segmento STAR di Borsa, ha deliberato didele dei rad una nuova riunione da convocarsi, quando saranno definiti i presupposti dellaGià` lo scorso 13 marzo Exprivia aveva comunicato il rinvio dell'approvazione della relazione finanziaria annuale, stante lain cui si e` venuta a trovare e la conseguente indisponibilità` di dati finanziari relativi alla stessa. Successivamente, in data 31 marzo 2020, il CdA di Italtel aveva deliberato di procedere al deposito died ilper la presentazione della domanda definitiva di concordato o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, termine il cui decorso ha preso avvio l'11 maggio 2020.In tale situazione – a seguito di ulteriori approfondimenti svolti anche con l’assistenza di consulenti esterni - il Consiglio di Amministrazione di Eprivia ha ritenuto. L’attuale perdurante situazione di incertezza in ordine alle prospettive future di Italtel non consente, infatti, di disporre degli elementi necessari per poter valutare con sufficiente accuratezza la capacità o meno delle società controllate di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale.Permanendo il medesimo contesto in relazione alla pubblicazione dei, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la diffusione diper il periodo in questione, che evidenzianoed una 3,05 milioni di euro. Posizione Finanziaria Netta negativa per 52,6 milioni di euro, in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2019.