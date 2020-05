Giornata tonica per il comparto utility in Italia (+1,00%)

settore utility italiano

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dall'Ilha aperto a 32.542,6, in aumento di 322,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare sotto la parità a 304, dopo aver avviato la seduta 306.Tra le azioni italiane adell'indice utility, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%.Tra le medie imprese quotate sul, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,75%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,74%.