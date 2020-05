Lieve ribasso del settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-0,47%)

comparto dei servizi finanziari in Italia

(Teleborsa) - Modesta la discesa registrata dal. Si muove in territorio negativo ilIlha terminato gli scambi a quota 72.909,9, in calo di 345,1 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 465, dopo aver aperto a 470.Tra leitaliane, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -4,37%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,84%.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,81%.Tra i titoli adell'indice servizi finanziari, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 4,17%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,26%.Sostanzialmente invariata la seduta per, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.