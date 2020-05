TIM in profondo rosso dopo risultati

Telecom Italia

(Teleborsa) - Seduta pesante per, che evidenzia una perdita 7,26% all'indomani della pubblicazione dei risultati. Il Gruppo ha annunciato calo dei ricavi del 6,6% e dell'Ebitda del 7,5%, ma ha confermato la guidance per il 2020 e per i due anni seguenti. Fra poco il management presenterà i numeri del trimestre in conference call.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Tecnicamente, l'è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,3663 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,3456. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,387.