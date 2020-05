Wall Street a due velocità

Home Depot

(Teleborsa) - Viaggia con segni misti la borsa di Wall Street attorno al giro di boa, con il sentiment degli investitori che si alterna tra euforia e prudenza, mentre l'attenzione resta fissa sugli sviluppi della crisi dovuta alla pandemia di coronavirus. Nel frattempo, sul fronte societario non aiutano le trimestrali contrastanti di importanti retailer comeTra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 24.517,32 punti, con uno scarto percentuale dello 0,33%; al contrario, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.954,29 punti. Buona la prestazione del(+0,75%); sui livelli della vigilia lo(+0,04%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,04%),(+0,93%) e(+0,44%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,85%),(-0,98%) e(-0,96%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,06%),(+2,52%),(+2,39%) e(+0,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,37%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,32%.In caduta libera, che affonda del 2,11%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,1 punti percentuali.Al top tra i, si posizionano(+5,56%),(+4,07%),(+3,73%) e(+3,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,30%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,46%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,95%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,89%.