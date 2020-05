Andamento sostenuto per Milano che segue l'andamento dell'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Ottime le performance delloin USA.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,59%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,72%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +210 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,63%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,34%, buona performance per, che cresce dell'1,08%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,87%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,05% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 18.815 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,19%); leggermente positivo il(+0,46%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,81%),(+3,18%) e(+3,11%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-5,07%),(-2,92%) e(-2,29%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 5,58%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,97%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,56%.Decolla, con un importante progresso del 3,21%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,86%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,75%.In caduta libera, che affonda del 2,07%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,73%.Tra i(+4,38%),(+2,61%),(+2,59%) e(+2,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,36%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,21 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,10%.Sensibili perdite per, in calo del 3,71%.Tra i dati, alle 02:30 di domani verrà distribuito il dato sul PMI manifatturiero. Il Purchasing Managers Index (PMI) è l'indice, espresso in punti, dell'attività produttiva di un paese. E' basato sulla valutazione dei responsabili degli uffici acquisti e di conseguenza è rappresentativo della capacità produttiva e dell'occupazione del settore manifatturiero.Domani alle 10:00,, sarà pubblicato il PMI composito, per il quale gli analisti stimano 24 punti. Il Purchasing Managers Index (PMI) composito misura la crescita dell'attività economica nella Zona Euro.Alle 10:00 di domani verrà distribuito il dato sul PMI manifatturiero, che secondo le stime sarà di 38 punti.