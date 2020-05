Coronavirus, ENEA: online il sito per supportare imprese italiane della Big Science

(Teleborsa) -. Questol'obiettivo del, la rete degli, esperti rappresentanti deiche svolgono un ruolo di collegamento fra le aziende italiane, considerate un'eccellenza a livello mondiale nel comparto, e leGrazie al nuovo strumento, il primo in Europa nel settore, le imprese – spiega ENEA in una nota – potranno segnalare direttamente a INI e agli ILO di competenza eventualiLe imprese potranno anche accedere aglie alle informazioni sulla riapertura dei laboratori dalle maggiori infrastrutture di ricerca internazionali.Soluzioni che si affiancano alle attività ordinarie degli ILO, tese a supportare le aziende italiane nella partecipazione a gare e opportunità, in unTra glianche seminari periodici, meeting, materiale informativo, oltre a newsletter, database, mailing list e comunicazioni di servizio al mondo produttivo italiano per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di innovazione e valorizzare in chiave economica i risultati della ricerca.