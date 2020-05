indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

indice EURO STOXX Health Care

FTSE MIB

Diasorin

Recordati

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna l'1,88%, dopo la chiusura di ieri a quota 233.336,8.L'intanto guadagna l'1,05%, dopo un inizio di seduta a quota 829.Tra i titoli del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,02%.Vola, con una marcata risalita del 2,10%.