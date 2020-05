Mobilità accessibile, RFI a confronto con associazioni disabili

(Teleborsa) - Iltorna in campo perper garantire l'accessibilità ai servizi ferroviari. Un tema importantissimo in tempi di Covid-19, che è stato al centro di un, in videoconferenza, fra i rappresentanti delleed iSecondo il sito FSNews.it, si è parlato delle(edifici, infrastrutture, servizi) ed anche di. RFI ha ricordato che il, nonostante le obiettive difficoltà dell'epidemia,anche quando il lockdown ha ridotto l’offerta di corse ferroviarie a un minimo davvero storico. Nel periodo in questione, l'assistenza è stata comunque garantita con un, per questioni meramente organizzative. Ilanche tra regioni porterà ora ad un aumento della domanda edNel corso dell’incontro sono emersi variche RFI si è detta pronta a valutare con tutta la necessaria attenzione. Tra queste la possibilità che gli operatori utilizzinoper facilitare le persone sorde a interpretare il labiale, la richiesta di posizionareper evitare possibili assembramenti all’interno ed, infine, quella di uncon modalità che deroghino agli obblighi del distanziamento e al divieto di un contatto fisico.Quel che è stato in ogni caso ribadito durante le oltre due ore di riunione, èche contrassegna ormai da tempo i rapporti tra le società del Gruppo FS Italiane e le persone con disabilità. Un confronto che punta a mettere sempre la