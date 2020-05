Wall Street chiude in forte calo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

finanziario

beni di consumo per l'ufficio

Intel

Boeing

Procter & Gamble

Chevron

Exxon Mobil

Viacom

Autodesk

Applied Materials

Baidu

Moderna

Bed Bath & Beyond

Gilead Sciences

Marriott International

(Teleborsa) -. A New York, forte calo del(-1,59%), che ha toccato 24.206,86 punti, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sullo, che chiude la giornata a 2.922,94 punti. In lieve ribasso il(-0,36%), come l'S&P 100 (-1,0%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,89%),(-2,52%) e(-1,75%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,66%.Sensibili perdite per, in calo del 3,25%.In apnea, che arretra del 3,22%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,11%.Al top tra i, si posizionano(+3,24%),(+2,43%),(+2,04%) e(+2,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,41%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,25%.Affonda, con un ribasso del 3,24%.Crolla, con una flessione del 3,15%.