Coronavirus, Coldiretti: crisi sanitaria è costata 20 miliardi al turismo

(Teleborsa) - L'azzeramento della spesa turistica ha avuto undall'inizio della pandemia in Italia. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento all'importante invito del premier Giuseppe Conte a passare le vacanze in Italia per aiutare il Paese a ripartire nella Fase 2 dell'emergenza coronavirus.che - ha sottolineato la Coldiretti - è diventato la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa 1/3 della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche.Lo dimostrano - ha precisa la Coldiretti - le, italiane e straniere, nell'ultimo trimestre.Il cibo - ha rilevato la Coldiretti - è ilcon 299 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5056 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 60mila aziende agricole e il primato della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari.