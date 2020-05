Coronavirus, Credem investe sui giovani: 50 inserimenti da inizio emergenza

(Teleborsa) - In questa fase di emergenza. Tra ?marzo e aprile 2020 il Gruppo ha proseguito i processi di ?selezione dei candidati,? per la maggior parte neodiplomati e neolaureati, potenziando le modalità di colloquio a distanza e programmando nuove assunzioni con – annuncia l'Istituto in una nota –, all'esito diVista l'impossibilità, in questi mesi, di incontrare i candidati in presenza Credem ha utilizzato delle modalità totalmente virtuali, ossiaLe tecnologie e un team di esperti in diagnosi del potenziale – sottolinea il Gruppo – hanno garantito un livello di diagnosi pari al colloquio in presenza e la prosecuzione dell'iter di selezione senza interruzioni o rinvii. L'attività di selezione proseguirà anche nei prossimi mesi con l'Il focus sarà posto, oltre che sul, sull'"I nostri processi di selezione non si fermano perché non si ferma la nostra voglia di investire sulle persone, punto fermo della strategia di sviluppo di Credem – ?ha dichiarato–. ?Siamo da sempre impegnati in una costante attività di creazione di occupazione, sfida che si è rivelata vincente e che vogliamo che prosegua soprattutto in questo periodo puntando sui giovani e sul loro futuro. A livello più generale, gli strumenti di remote working, le adeguate procedure informatiche e i processi aziendali garantiscono un alto livello di efficienza e di servizio nei confronti del cliente, confermando che il Gruppo sta percorrendo la strada giusta".Per ciascuno – si legge nella nota – è costruito un progetto personalizzato che consiste in una fase iniziale di selezione che punta a conoscere la persona a 360 gradi. Seguono l'inserimento e l'affiancamento in fase di on boarding, la formazione continua in termini sia di sviluppo professionale che personale e la job rotation come leva di crescita alla valorizzazione della diversity all'interno della popolazione aziendale.