Ex Ilva, ArcelorMittal chiede la Cig: penale sale a 1 mld

ArcelorMittal

(Teleborsa) -dopo cheper i lavoratori dei siti produttivi, facendo scattaredegli operai a Taranto e a Genova.Particolarmente, dove il rischio di chiusura dell'acciaieria è sempre più concreto, tanto che il governo sarebbe pronto adIl prossimoche sarà decisivo in vista del termine del 31 maggio, ultima data disponibile per ArcerlorMittal per presentare un piano industriale di rilancio: in caso contrario, l'esecutivo sarebbe pronto appunto a raddoppiare la penale.