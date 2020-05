Il Comparto immobiliare italiano prosegue la serie di tre ribassi consecutivi (-2,87%)

comparto immobiliare italiano

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'L'ha chiuso la giornata a quota 7.848,72 con una perdita di 231,72 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 321,11, dopo una partenza a 323.Tra i titoli adell'indice immobiliare, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,26% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,25% sui valori precedenti.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,94%.