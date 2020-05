In USA oltre 1500 morti in un giorno, Trump: "G7 a Camp David"

(Teleborsa) -che ha registrato, numero che porta ile 1.551.102 casi di contagio (dati Johns Hopkins University).Gli USA sono così ildavanti a Regno Unito (35.704), Italia (32.330), Francia (28.132) e Spagna (27.888).Intanto,, originalmente previsto ae spostato in videoconferenza per la pandemia,, con tutti i leader riuniti di persona attorno al tavolo."Ora che il nostro Paese sta tornando alla grandezza sto pensando di riprogrammare il meeting nella stessa data o in una data simile", si legge sul suo profilo Twitter. "Anche gli altri membri stanno cominciando a tornare sulla scena. Sarebbe un gran segnale per tutti, normalità!".Il primo a rispondere è statoche si è detto".Continuano inoltre le. L', a cui Trump ha minacciato di togliere fondi e adesione , ha fatto sapere di aver ricevuto la sua lettera e di starla esaminando.Sul fronte interno, prosegue lo, che ha criticato la sua assunzione di. "", ha detto Trump, scatenando la risposta dell'esponente dem."È", ha dichiarato, definendo le azioni della sua presidenza "completamente inappropriate".