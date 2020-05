Effervescente l'indice delle aziende sanitarie (+1,61%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

grande capitalizzazione

Diasorin

Amplifon

Recordati

GPI

(Teleborsa) - Slancio per ilche non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso delIlavvia a quota 241.625,9 con un miglioramento di 3.884,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 821, dopo un avvio a 822.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,78%.In luce, con un ampio progresso dell'1,06%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,87%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,53%.