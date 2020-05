Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street come peraltro attesa, poiché anticipata dall'andamento contrastato dei futures sugli indici a stelle e strisce, mentre. Gli scambi sono attesi contenuti in vista dellain calendario lunedì 25 maggio, con la borsa americana che resterà chiusa.Sulle prime rilevazioni, ilscambia con un calo dello 0,37%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che retrocede a 2.939,74 punti. Leggermente negativo il(-0,35%), come l'S&P 100 (-0,3%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Il settore, con il suo -1,62%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,08%),(+0,71%),(+0,58%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,65%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,63%.scende dell'1,27%.Calo deciso per, che segna un -0,97%.(+4,69%),(+3,24%),(+2,90%) e(+1,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,28%.In apnea, che arretra del 4,08%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,53%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,24%.