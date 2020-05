Scuola: slitta il vertice Governo-maggioranza su concorsi e rientro a settembre

(Teleborsa) -. L'incontro era in programma per ieri sera, 21 maggio, ma sarebbe stato rimandato a oggi per il protrarsi del Consiglio dei Ministri.. I fronti aperti sono due. Il primo – e più immediato – riguarda i: la divisione all'interno della maggioranza ruota soprattutto attorno allain caso di risalita dei contagi, con il Pd che si dice contrario anche allaproposta dai pentastellati.Il secondo fronte è quello sul, un passaggio fondamentale e su cui si gioca molto del consenso dell'intero esecutivo.. Alla sigla sindacale non piace l'ipotesi avanzata da M5s riguardo una clausola di emergenza da far scattare per il concorso straordinario per i docenti precari della scuola.Nel frattempo, peril comitatoha organizzato- da Milano, a Roma, passando per Trapani e Firenze - per chiedere il rientro a scuola a settembre perché "la 'didattica a distanza' è la didattica dell'emergenza" e "non è possibile proporla come soluzione per il nuovo anno scolastico 20/21".