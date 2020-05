Turismo, 1 italiano su 2 non andrà in vacanza post emergenza Covid-19

(Teleborsa) - Solitamente l’arrivo dell’estate per molti italiani significa vacanze, ma l’emergenza Coronavirus ha cambiato anche questo.ovvero, in totale,. Il dato, emerso da un'indagine realizzata da mUp Research e Norstat su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta, è piuttosto cupo visto che,, quando a rimanere a casa erano stati circa 8 milioni di italiani,A fugare ogni dubbio circa la correlazione diretta fra questo numero e la pandemia Covid, basta il dato degliche hanno esplicitamente dichiarato che questa estateproprio per la, corrispondenti a quasi, non si partirà perché, la percentuale sale al 51,3% nelle famiglie composte da tre persone. Nel(10,2 milioni di italiani) si rimarrà a casa propria perchéimposte con i DPCM; il valore cresce altra i rispondenti che abitanoElemento da non sottovalutare è che quasiquest’anno rimarrà a casa perché, essendo stati messi in ferie forzate durante il lockdown,Se invece si hanno in programma delle vacanze, dove si andrà? La risposta è: decisamente in Italia.; nello specifico il 51,3% farà le vacanze nel nostro Paese, ma in una regione diversa rispetto a quella in cui risiede, mentre il 38,9% non cambierà nemmeno regione.: solo il 12,4% dei nostri connazionali, pari a 2,4 milioni di rispondenti, userà l’aereo, mentre l’11,1% (2,2 milioni) si sposterà in treno.