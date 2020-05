WEF, 10 principali rischi globali dopo il Covid-19

(Teleborsa) - Un nuovo, intitolato, redatto in collaborazione con, stila la lista deiche il mondo si prepara ad affrontareL'indagine ha raccolto e classificato imondiali per iin termini di conseguenze per il pianeta e andamento delle attività economiche. Dall'indagine emerge che il mondo"l'effetto a cascata causato dadi vasta portata" da cui conseguirebberoCon ladelle economie, invece, si presenterebbe. "Il timing delle decisioni è importante come la decisione stessa", avverte però, responsabile dell'Agenzia dei rischi globali e geopolitici del Wef, aggiungendo "non è più possibile aspettare il momento giusto per le riforme".lo spauracchio di una(66,3% dei consensi), seguita da una ondata die di nuovi necessari consolidamenti (52,7%); a seguire(50,1%), ladi interi settori industriali (50,1%), il crollo continuato della(48,4%), ledi persone e merci (42,9%), l'esplodere di una(35,4%), il collasso dei mercati emergenti e delle economie in via di sviluppo (34,6%), l'indebolimento deidelle maggiori economie (33,4%) e, infine, al decimo posto, un'impennata dell'(32,6%). Vi è, tra i timori, anche l'alto livello di unache potrebbe diventare strutturale (49,3%), soprattutto tra i giovani, e l'insorgere di nuove tendenze protezionistiche.