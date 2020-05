Andamento sostenuto per l'indice delle aziende sanitarie (+3,01%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

listino principale

Diasorin

Amplifon

Recordati

listino milanese

Garofalo Health Care

Ftse SmallCap

Molmed

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance delIlha aperto a quota 253.938 e sta trattando a 257.488,5, balzando del 3,01% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 844 dopo un avvio a quota 829.Nel, brilla, che passa di mano con un aumento del 4,24%.Svettache segna un importante progresso del 3,48%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,47%.Tra le medie imprese quotate sul, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +0,83%.Tra le azioni del, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,93%.