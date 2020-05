Borse asiatiche in rialzo

(Teleborsa) - Avvio di settimana con segni positivi per i mercati asiatici mondiali mentretermina gli scambi in rialzo dell'1,53% a 20.700,81 punti mentre il più ampio Topix sale dell'1,29% a 955,13 punti. Stessa impostazione per Seoul che guadagna l'1,01%.invece le, con Shanghai che lima lo 0,09% e Shenzhen lo 0,15%. Fa bene Taiwan con un +0,36%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Bangkok mostra un progresso dello 0,72% mentre la piazza di Hong Kong registra un calo dello 0,80%.Altrove chiuso il listino di Mumbay mentre Sydney avanza dell'1,80%.Chiuse per festività anche le borse di Singapore, Kuala Lumpur e Jakarta.